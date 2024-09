MotoGP GP Aragon | risultati e ordine di arrivo Marquez torna al successo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Marcvince il Gran Premio di. Sul circuito del Motorland va in scena il dodicesimo appuntamento del motomondiale 2024. Al via, è Marca scattare dalla pole position, affiancato da Pedro Acosta e da Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati parte però male, ritrovandosi settimo dopo poche curve, ed è costretto ad una rimonta che occupa gran parte della sua gara. Nel frattempo, lo spagnolo della Gresini corre in solitaria, facendo subito il vuoto. Sul finale, Bagnaia e Alexsi agganciano durante la lotta per la terza posizione, carambolando fuori pista e finendo così la loro gara ada. Dopo 23 giri e 1043 giorni di digiuno, Marcal, seguito da Jorge Martin e da Pedro Acosta. M.J. Martin P. Acosta B. Binder E. Bastianini F. Morbidelli F. Di Giannantonio M. Bezzecchi A. Rins J. Miller A. Espargaro T. Nakagami A.