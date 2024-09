L’officina di via Boito Pranzo nell’ex covo dei fratelli Brambilla col menu di Tino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Tutto parla die della sua storica officina al ristorante Mamie. I locali di via68 a Monza fino a una decina d’anni fa ospitavano l’ultima officina die Vittorio, campioni di Formula 2 e Formula 1 degli anni ‘70, ma prima ancora i meccanici che conoscevano tutti i segreti dei motori. Dopo una breve parentesi come sede di un istituto bancario, i locali in cui si testavano i motori e si calibrava la pressione delle gomme per la Formula 1 hanno lasciato il posto a risotti e secondi piatti, ma solo come voleva il patron. Lo staff di Luca Romeo, Fabio Pellegrino con la chef Maria Rosaria Peluso e la pastry chef Francesca Pellegrino ha riscosso subito la simpatia di, schivo e restio ad affittare la sua officina a chiunque.