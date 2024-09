LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa chiude il primo round robin a punteggio pieno New Zeland batte American Magic in rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELNEWVINCE! 16:23 Ultimo lato di poppa che diviene autentica passerella finale per Team New. Nessun problema per i kiwi, cresciuti dopo unterzo di gara testa a testa. 16:21 Oltre 350 metri di vantaggio per i detentori del titolo, che approfittano anche di un leggero errore in uscita dalla strambata degli avversari. 16:19 Ingresso nell’ultimo gate perfetto per i neoesi, che ora possono difendere ben 16 secondi di margine sui coriaceii. 16:16 Newche allunga nel corso dell’ultimo lato di bolina portando il vantaggio a quasi 200 metri su. 16:14 Velocità di punta in uscita dalla strambata che premia Team New. Arriva il sorpasso dei detentori del titolo, che entrano nel quarto gate con 8 secondi di vantaggio rispetto ai rivali.