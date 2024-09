La mia città non è questa… | caso Neres arriva il messaggio di Maradona Jr

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) Il brutto episodio che ha colpito Daviddopo la vittoria col Parma ha toccato tutti: in queste ore èto anche ildi Diegojr. Una vittoria importante per il Napoli, quella conquistata ieri contro il Parma di Fabio Pecchia: al netto di quelle che sono state le difficoltà della squadra azzurra nel corso della partita, alla fine gli azzurri hanno portato a casa il risultato grazie alle reti di Lukaku ed Anguissa; per quest’ultimo fondamentale l’assist di David, protagonista nelle ultime due vittorie azzurre. Proprio il portoghese è stato vittima di un brutto episodio dopo il match, la rapina subita dopo il match che ha visto vittima tutta la famiglia. Un episodio che ha ovviamente gettato ombre sullae su quelle che sono alcune dinamiche che troppo spesso si ripetono, va detto, non soltanto a Napoli.