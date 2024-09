La Juve pensa al futuro | colpo a sorpresa grazie a Miretti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 1 settembre 2024) Lantusali bianconeri potrebbero piazzare ilil prossimo anno. Ecco lo scenario La regina del mercato estivo, chiuso da due giorni, è stata sicuramente lantus di Cristiano Giuntoli. Alla fine il direttore dell’area sportiva bianconera ha piazzato tutti i colpi, o quasi, che aveva in mente. Solo Sancho non è arrivato alla corte di Thiago Motta, ma siamo sicuri che il nuovo allenatore se ne farà sicuramente una ragione.(Lapresse) – Ilveggente.itTante entrate, come detto, ma anche tantissime uscite. Con Chiesa che è andato al Liverpool, ad esempio, Szczesny che dopo la risoluzione consensuale ha deciso di smettere con il calcio, Nicolussi Caviglia al Venezia e infine ancheal Genoa in prestito. Certo, qualche altro sarebbe potuto andare via, ma gli incastri non si sono trovati.