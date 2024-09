Il matrimonio di Märtha Louise con lo sciamano | l’abito della principessa di Norvegia gli invitati e i tre giorni di festa ad Alesund

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Roma, 1 settembre 2024 – Con una cerimonia da mille e una notte ladie lostatunitense Durek Verrett hanno pronunciato il fatidico “si” davanti a 350 ospiti, tra teste coronate, amici intimi, parenti e moltida Scandinavia e Stati Uniti. La figlia del Re Harald V ha coronato il suo sogno d’amore sabato pomeriggio a Geiranger, un pittoresco paesino vicino ad Ålesund, dopo anni di gossip e rinvii.e Durek avevano confermato la loro storia d’amore per la prima volta nel maggio 2019, poi il fidanzamento ufficiale a giugno 2022 e da allora la strada in salita per i due innamorati, tra protocollo e resistenze dei reali.