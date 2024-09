Guida TV Sky Cinema e NOW | Star Trek - Il futuro ha inizio Domenica 1 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 1 settembre 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore., su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, si proietta "- Ilha", diretto da J.J. Abrams. Questo film segna l'di una nuova era per il celebre franchise di, con un reboot che reimmagina le avventure dell'equipaggio dell'Enterprise. Il film racconta le origini dei personaggi iconici come James T. Kirk (interpretato da Chris Pine) e Spock (Zachary Quinto), che si trovano a bordo dell'Enterprise per la loro prima missione insieme. L'azione si svolge in un universo alternativo, dove un misterioso nemico, Nero (Eric Bana), minaccia la Federazione con un'arma di distruzione di massa.