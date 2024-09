Gp Monza la Lombardia premia gli olimpionici vincitori a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre– Nel giorno del Gran Premio d’Italia lai suoi campioni olimpici, ospiti el Consiglio regionale Lombardo all’Autodromo Nazionale di. Il presidente Federico Romani ha consegnato agli atleti lombardi la medaglia diin bronzo con l’immagine del circuito brianzolo. “Aavete saputo trasmetterci grandissime emozioni e, con i vostri sorrisi e i volti puliti, siete stati capaci di essere un esempio, soprattutto per i più giovani. I sacrifici, i durissimi allenamenti e la determinazione, che vi hanno permesso di arrivare in cima al mondo, devono essere un riferimento per tutti i piccoli atleti che si avvicinano ad un’attività sportiva. Per tutti i giovani che praticano lo sport di base. È da qui, dallo sport di base, che ogni atleta, professionista o no, inizia la sua carriera”.