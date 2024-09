Formula 1 Imola 2025 | quando escono i biglietti per il Gp

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024)(Bologna), 1° settembre 2024 – I festeggiamenti per la vittoria di Charles Leclerc nel Gran premio di1 di Monza non sono ancora terminati, ma per i tifosi ferraristi è già tempo di pensare alle due gare italiane del. Aci - Automobile club d’Italia ha annunciato questa sera che già martedì 3 settembre comincerà la prevendita per i due appuntamenti iridati. “È la prima volta che la biglietteria scatta così in anticipo: una scelta dettata dalle esigenze del mercato internazionale”, spiegano da Aci. Ma è probabile che si voglia sfruttare l’onda lunga del trionfo di Leclerc. Il primo passo di questa campagna è costituito da una prelazione per quanti che hanno acquistato idei due gran premi per l’edizione di quest’anno.