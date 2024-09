Cervia United al debutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Si comincia a fare sul serio. Si giocano infatti oggi alle 17 le gare della prima giornata del campionato di Promozione. Secondo gli addetti ai lavori il Santarcangelo è la squadra più accreditata per la promozione in Eccellenza, ma anche la pattuglia delle 5 ravennati promette una stagione d’avanguardia. Il format è quello consolidato. La prima classificata accede all’Eccellenza. Dal 2° al 5° posto si disputano i playoff, che però non garantiscono il salto di categoria, se non in caso di rinuncia. In corda, retrocedono le ultime 2 classificate, mentre si disputano i playout fra tredicesima e sedicesima, e fra quattordicesima e quindicesima. Si comincia subito con un derby inedito, ma che suscita grande curiosità . Al ‘Todoli’ di Milano Marittima, il neonato, ospita infatti la matricola Frugesport.