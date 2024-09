Badosa-Wang oggi in tv | orario canale e diretta streaming ottavi US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Paulase la vedràcontro Yafannel match valido per glidi finale degli US. Fino a qualche mese fa il futuro tennistico della tennista spagnola sembrava in dubbio, con il suo fisico che non collaborava e continui stop, un torneo dopo l’altro. Situazione che appare molto diversa ora, con Paula rientrata tra le prime 30 del ranking mondiale e protagonista di un’ottima trasferta sul cemento nordamericano. Finale a Washington, semifinale a Cincinnati e ora seconda settimana a Flushing Meadows. Un match assolutamente alla portata quello odierno, contro la cinese cha nel round precedentemente ha eliminato in tre set Victoria Azarenka dopo aver usufruito all’esordio del ritiro di Maria Sakkari, prima di sconfiggere Diane Parry.