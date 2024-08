Us Open 2024 oggi tocca a Jannik Sinner | quando e dove vedere gli italiani orari tv e streaming

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Dopo le clamorose sconfitte di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ora: il numero 1 al mondo sfida l’australiano Christopher O’Connell per raggiungere il terzo turno degli Use allungare ancora sui rivali nel ranking Atp. L’altoatesino vuole tornare agli ottavi di Flushing Meadows. Ma non è solo: l’Italia schiera sul cemento di New York altri 4 tennisti tra maschile e femminile. Ad aprire le danze è la numero 1 del tennis italiano femminile, Jasmine Paolini: alle 18 italiane sul Louis Armstrong sfida Putintseva. Subito dopo sullo stesso campoa Sara Errani contro la Shnaider. Quasi in contemporanea sul centrale, l’Arthur Ashe Stadium, sarà in campo anche. In serata (non prima delle 23 italiane) toccherà invece a Matteo Arnaldi sfidare Jordan Thompson per un posto agli ottavi.