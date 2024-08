UFFICIALE – Inter ultima cessione del calciomercato non è quella sperata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) L’ha effettuato l’della sua finestra estiva diproprio nell’ultimo giorno disponibile. Il calciatore coinvolto nella trattativa non è però nessuno di quelli che i nerazzurri volevano cedere con maggiore necessità.– L’ha ceduto Enoch Owusu al Novara a titolo temporaneo. Ciò è stato ribadito dalla società nerazzurra sul suo sito, con la specificazione che l’italiano disputerà una sola stagione con i piemontesi. Il calciatore classe 2005 ha disputato 22 presenze nell’annata con la Primavera e l’U-18 nerazzurri, condite da 5 gol e 2 assist in totale. La speranza è che possa proseguire nel suo percorso di crescita con la società che attualmente milita in Serie C.