Tony Effe vince in amore con Giulia De Lellis e tra i tormentoni con Sesso e Samba Le radio sposano Annalisa e Tananai ma la guastafeste è Anna

(Di sabato 31 agosto 2024) È stata una estate musicale italiana anomala e per certi versi sorprendente. Non staremo qui di certo a discutere sul numero dei brani o aspirantiestivi (siamo più o meno, calcolatrice alla mano, ad oltre quaranta pezzi pubblicati per la stagione) perché è un leitmotiv già trito e ritrito Quasi quanto le lamentele degli addetti ai lavori sul numero di album che escono per il mercato natalizio. Il vero elemento di novità dell’estate 2024 è che il pubblico di ascoltatori si è “diviso” in due. Da una parte gli ascoltatori streaming e dall’altra le. In mezzo c’è una outsider. Ma andiamo per ordine. Spotify non ha alcun dubbio e assegna la medaglia d’oro a “” di(che sta vivendo il suo momento d’oro anche dal punto di vista sentimentale con il nuovo flirt conDe) e Gaia.