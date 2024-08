Stefano Fresi a Calvi C’è l’omaggio a De Andrè

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Volto popolare e molto amato sul piccolo e grande schermo,(nella foto) è il protagonista dello spettacolo di parole e musica che questa sera chiude in grande stile il “Festival“ 2024 che ha attraversato l’estate con una ricca offerta di teatro, musica, arte e cultura, con direzione artistica di Francesco Verdinelli. Così alle 21.15 al Teatro dei Giardini del Monastero va così in scena “Dell’amore, della guerra e degli ultimi”, spettacolo musicale messo in scena dae Cristiana Polegri, con Egidio Marchitelli alla chitarra. Un susseguirsi di canzoni e pensieri tratti dai diari di Fabrizio De André, con monologhi originali che affrontano tre grandi temi cari al cantautore: Storie, d’amore e di guerra, storie degli ultimi con pensieri, riflessioni e canzoni immortali per celebrare Faber e raccontarne l’attualità.