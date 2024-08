Sesto celebra 40 anni di amicizia col popolo Saharawi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024)Fiorentino (Fi), 31 agosto 2024 – Sono trascorsi quarant’da quando il Comune diFiorentino ha firmato un patto dicon la cittàdi Mahbes; è stato il primo Comune in Italia e tra i primissimi in Europa a stringere un accordo di fratellanza con un Comune della Repubblica ArabaDemocratica, aprendo la strada ad altre esperienze simili e soprattutto facendo conoscere la condizioni degli esiliati nel deserto. Domani verrà ricordato questo compleanno speciale con un’iniziativa che si intreccia con gli eventi per la Liberazione della città dalle truppe nazifasciste di 80fa.