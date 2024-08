Previdenza complementare | i vantaggi per lavoratori e aziende

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 – La proposta della Lega di destinare obbligatoriamente una quota del 25% del Tfr allaha riportato l’attenzione sul secondo pilastro della copertura pensionistica che dovrebbe essere garantita dai fondi pensione. Ma quali sono idi quest’ultima, fino a oggi ancora troppo poco conosciuta? Vale la pena ricordare le caratteristiche principali che regolano il sistema e i benefici che ne derivano tanto per iquanto per le imprese. Iper i“Con riferimento ai– spiega Francesco Verbaro, già segretario generale del Ministero del Lavoro, oggi senior advisor di enti e casse di– occorre ricordare gli importanti benefici fiscali introdotti per i versamenti effettuati alla, ivi incluso il Tfr.