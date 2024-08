Osimhen-Napoli spiraglio dopo la sosta | si tenta la riconciliazione – SKY

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilproverà a ricucire lo strappo conla pausa. L’obiettivo è metterlo a disposizione di Conte. Al momento, nessuna trattativa con club arabi. Il casotiene ancora banco in casail mancato trasferimento e l’esclusione dalla lista Serie A, si apre unoper il futuro del bomber nigeriano. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, rivela un retroscena importante: “Victornon è mai stato integrato nella squadra sin dall’inizio del ritiro. Di conseguenza, il nome dell’attaccante è stato escluso dalla lista per la Serie A deldi Antonio Conte.” Tuttavia, la situazione potrebbe evolversi positivamente. Di Marzio aggiunge: “Successivamente,lale parti proveranno a lavorare per cercare di ricucire lo strappo che si è creato e metterea disposizione dell’allenatore.