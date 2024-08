Omaggio al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Arezzo, 31 agosto 2024 –al: Lunedì 2 settembre alle 21,15 in piazza Cesare Battisti sarà proiettato il film di Damiano Damiani “Il giorno della Civetta”. L’evento è in collaborazione con l’associazione nazionale carabinieri di San Giovanni Valdarno e il coordinamento del Valdarno superiore di Libera. Il giorno dopo, martedì 3 settembre alle 10 in piazzaci sarà la commemorazione in ricordo delnel 42esimo anniversario del suo attentato Due giornate di eventi a San Giovanni Valdarno per commemorare ile prefettonel 42esimo anniversario del suo attentato, avvenuto il 3 settembre del 1982.