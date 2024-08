Netanyahu sta trascinando Israele e la credibilità delle democrazie in un abisso drammatico di N Zingaretti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 31 agosto 2024) Le cronache ci raccontano che nel corso di una drammatica riunione del governo israeliano, il ministro della difesa Yoav Gallant avrebbe urlato al premier: “Così condanni gli ostaggi a morte”. Si riferiva all’ultima scellerata decisione del premier israeliano di lasciare le truppe nel Corridoio di Philadelphia. Una politica contro la stessa sicurezza di. Anche l’attuale capo dello Shin Bet, Ronen Bar, in una drammatica lettera del 23 agosto scorso al suo governo che l’ha nominato avverte che il nemico interno, la violenza dei coloni in Cisgiordania e il messaggio di alcuni ministri che li sostengono, è arrivato ad un punto tale da mettere in pericolo-molto più dei nemici esterni- l’esistenza stessa dello Stato dicome lo conosciamo, cioè ebraico e democratico.