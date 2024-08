Napoli-Parma | la ‘passione’ di Conte…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 31 agosto 2024) Al termine di, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. Di seguito le parole del tecnico dei partenopei. “Sul gol di Lukaku sono andato in campo per dire di prendere il pallone e tornare perchè era il pareggio e c’erano ancora 10 minuti di recupero. Poi abbiamo fatto il secondo gol, è stata una prestazione di cuore, contro un’ottima squadra, avevo avvertito tutti in conferenza. Ilè una squadra che ha ottimi giocatori, se va in pressione e gli lasci campo ti può far gol, potevamo fare meglio sul primo gol che abbiamo concesso”. Unche dovrà ancora lavorare “Prendiamo questi tre punti sapendo che ci sarà da lavorare, dopo questa assurdità del calciomercato, assurdo che il calciomercato finisca con tre giornate di campionato.