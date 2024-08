LIVE Musetti-Nakashima 2-6 6-3 3-6 6-7 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro si suicida nel 4 set da 4-0 ed è fuori

Leggi tutta la notizia su oasport

03:30 Le statistiche ci dicono poco o nulla del match. E' statoad avere la prima occasione del 3°, sul 3-3 15-40 servizio, e ad andare 4-0 nel 4°.è riuscito a sfruttare tre delle tredici palle break avute.mostruoso, 17 ace e 50 vincenti.però se la stava giocando alla pari, prima che un clamoroso epilogo lo beffasse. 03:27 Un quarto parziale al fiele per. Davvero una serie di occasioni avute chilometrica, alla fine non sapremo mai come sarebbe andato un quinto set di una splendida partita. 03:25b.6-2, 3-6, 6-4, 7-6(4)! Con la volèe di rovescio l'americano, rimontando da 0-4 nel 4° set, si porta negli ottavi di finale.