Le voci di corso Cavour | Niente bancarelle? Così si penalizzano le nostre attività

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) "Il passaggio si concentra nelle vie dove sono leperdiamo giorni di guadagno". Discordanti i pareri dei negozianti sulla mancata presenza di stand einper la tradizionale fiera di San Giuliano. Per alcuni si tratta di un’occasione di commercio persa, aggravata dal caos del traffico per il, ormai uno dei pochi praticabili per raggiungere il centro di Macerata. "Non ci sta bene ma non è una nostra scelta – dichiara Giulia Bianchini, del bar Delizie –. È triste e c’è meno da fare, è brutto vedere poche persone passare per il. Sicuramente il tutto dipende anche dai lavori della galleria che influiscono sulla viabilità: appaltare un cantiereimportante a ridosso di un evento come San Giuliano non è funzionale. Poi non c’è viabilità per le persone con disabilità".