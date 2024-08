Iva Zanicchi racconta le ultime ore di suo marito | Ero lì accanto a lui

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 31 agosto 2024) Fausto Pinna si è spento lo scorso 8 agosto e adesso Ivaha deciso dire leore del. La cantante di Testarda Io in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha spiegato che a portare via il suo compagno è stato un tumore, dovuto alle tantissime sigarette che fumava ogni giorno. “Stavamo bene insieme, è stato così da subito. Ci siamo amati con allegria Glivo delle storie e lui rideva, rideva, diceva che nessuno al mondo lo divertiva come me. Ogni mattina appena sveglio mi diceva “Sei bellissima”. E magari ero un orrore, scarmigliata, con gli occhi gonfi. Oppure, quando mi truccavo: ‘Non metterti niente, stai meglio così, sei stupenda, non ne hai bisogno’. Cosa vuole, fingevo di credergli. Negli ultimi tempi mi chiedeva spesso se lo amassi ancora. ‘Certo che ti amo’, lo rassicuravo e gli davo un sacco di bacini. Ha sofferto tanto.