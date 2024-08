Cosa significa la visione dello Straniero ne Gli Anelli del Potere | spiegata la connessione con Tom Bombadil

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 31 agosto 2024) Il Signore degli: GlidelStagione 2 riprende la storia di locon unache potrebbe portarlo a Tom. Alla fine della prima stagione di Glidel, lorecupera alcuni dei suoi ricordi perduti grazie all’interazione con gli accoliti di Sauron. Questo porta alla rivelazione che lonon è Sauron stesso, come inizialmente pensavano questi accoliti, ma uno degli Istari, o stregoni, de Il Signore degli. Ci sono stati indizi che suggeriscono che lopotrebbe essere una versione primitiva di Gandalf, anche se ciò non è ancora confermato. Molti si aspettano ulteriori risposte nella seconda stagione di Glidel, con loche si dirige verso la terra di Rhûn nella Terra di Mezzo per scoprire il suo scopo più ampio nei conflitti futuri.