Conte dopo Napoli-Parma | Vittoria di cuore mercato assurdo Avremmo dovuto cedere Osimhen Ecco cosa ho fatto al gol di Lukaku

(Di sabato 31 agosto 2024) L’allenatore delAntonioè intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la rimonta contro il. Ilsi è imposto in rimonta per 2-1 contro il, portando a casa tre punti preziosi nonostante una prestazione altalenante. Al termine della partita, l’allenatore partenopeo Antonioha condiviso le sue impressioni ai microfoni di DAZN.ha elogiato la determinazione dei suoi giocatori: “È stata una partita diil gol di, ho chiesto ai ragazzi di mantenere la concentrazione e tornare a centrocampo, perché mancavano ancora dieci minuti per ottenere il risultato che volevamo. La squadra ha dimostrato carattere contro unben organizzato e con giocatori di qualità. Tuttavia, sappiamo che possiamo fare molto meglio.