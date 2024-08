Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Stasera all’Arena della Regina diappuntamento con Fiorella Sinfonica – Live con orchestra (alle 21). Accompagnata per la prima volta live da un’orchestra sinfonica, l’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis e composta da 21 elementi, la Mannoia ripercorre in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature e, per proporre la massima varietà di espressione, riarrangiati da prestigiosi maestri: Valeriano Chiaravalle, Alterisio Paoletti, Clemente Ferrari, Emanuele Bossi, Stefano Zavattoni e Pippo Caruso.