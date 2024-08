Altro schianto in moto inutili i soccorsi Muore a 42 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) VILLA D’ALME’ (Bergamo) Ancora un incidente mortale sulle strade della Bergamasca, il secondo in due giorni. Unciclista di 42è morto ieri mattina, una manciata di minuti prima delle 9, nello scontro tra la sua due ruote e un’auto avvenuto a Villa d’Almè, lungo il tratto della provinciale 14 che passa dal paese e conduce ad Almenno San Salvatore. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il quarantaduenne, in seguito all’impatto con la vettura, è stato sbalzato di sella ed è finito rovinosamente a terra. La, invece, è finita in un cespuglio a bordo strada.