VicenzaOro e Palakiss | doppio impegno fieristico per Scatragli

(Di venerdì 30 agosto 2024) Arezzo, 30 agosto 2024 – Conto alla rovescia per, il più grande salone europeo dedicato alla gioielleria in calendario da venerdì 6 a martedì 10 settembre. L’evento registrerà la consueta partecipazione di numerose aziende aretine e, tra queste, sarà presente anchedi Monte San Savino che ha scelto di far ritorno alla fiera vicentina di fine estate dopo alcuni anni di assenza per presentare le nuove collezioni e incontrare buyers di ogni continente. Il principale motivo di attesa nei confronti disarà rappresentato dall’analisi delle prospettive di ripresa e sviluppo degli affari nel comparto del gioiello che, dopo un periodo post-Covid particolarmente positivo, ha conosciuto una flessione nel primo semestre del 2024 a causa di una concatenazione di fattori tra rialzo del prezzo dell’oro, incertezze geopolitiche e instabilità finanziaria.