Vermi di fuoco in spiaggia | l’ultima minaccia per i bagnanti

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nelle ultime settimane, diverse spiagge italiane sono state teatro di una sgradita sorpresa per i: la presenza deidi. Idisono organismi marini, noti scientificamente come Hermodice carunculata, sono diventati una delle principali preoccupazioni per chi si trova a godersi il mare in queste calde giornate estive. In particolare, alcuni scienziati hanno trovato esemplari di questa specie sulle spiagge del Texas. Tuttavia, questi organismi possono essere presenti in qualsiasi parte del mondo, Italia compresa. A tal proposito, come scrive il Washington Post, sono stati scoperti circa 250 anni fa dal naturalista prussiano Peter Simon Pallas e sono stati individuati anche sulle spiagge neozelandesi della costa di Tutukaka, dall’altra parte del mondo.