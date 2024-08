Torna la ’1 2 notte bianca dei bimbi’ Giochi e allegria conquistano la piazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) "La 1/2dei Bambini"oggi e domani dalle 18 a Pesaro. E’ la 14° edizione ed è pronta ad affascinare, divertire, far crescere i piccoli di ogni età per le due "mezze" serate del 30 e 31 agosto, a ingresso libero e gratuito. Sul palco didel Popolo tanti personaggi: ci saranno Sparvy (mascotte ufficiale dell’evento) e Whiskey Ragnetto & i suoi amici (di Coccolone Sonore); ci saranno anche Tarta, Stellina e Ippo (mascotte di Alpitour) che faranno animazione e babydance. Il palco accoglierà anche il "Magic Castle" del Comune di Gradara e il "Castello Magico" del Comune di Tavullia. Orecchie drizzate per Riccardo Selci, cantautore che presenterà il suo inno alla città "Pesaro je t’aime" e per la "Talenti alla Biosfera" della scuola canto PianetaMusica di Davide Di Gregorio.