Siracusa medico scrive nel referto paziente scassamaroni | Inaccettabile Ora contro di lui un procedimento disciplinare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 30 agosto 2024) Era entrato nel pronto soccorso dell’ospedale di Avola, nelno, in preda a forti dolori gastrici. Dopo la visita delperò arriva la sorpresa: sul foglio di dimissioni legge». Così oltre alla sofferenza fisica, l’uomo ha dovuto anche subire la beffa di essere appellato in maniera offensiva da chi era responsabile della sua cura. È questo il caso che riporta il quotidiano La Sicilia e che ora sta avendo non poche conseguenze per ilprotagonista del gesto. Per lui è infatti in corso un. Sorpresa la moglie dell’uomo: «È stato deriso con tanto di scritta, soltanto perché era in uno stato di agitazione a causa dei forti dolori. Non è accettabile». Il caso «Ci siamo recati al pronto soccorso perché stava molto male.