Serve cibo scaduto e non tracciato | chiuso ristorante a Fondi

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Nell’ambito dei controlli disposti in ambito nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute finalizzati ad intensificare l’ordinaria attività di vigilanza per garantire la salute dei consumatori, nei giorni scorsi, i Carabinieri del NAS di Latina, coadiuvati dai colleghi dell’Arma territoriale e unitamente al personale dell’ASL – Servizio Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro, hanno effettuato un controllo ad un’attività di ristorazione operante all’interno di una struttura ricettiva del comune di. Nel corso dell’ispezione, da parte degli operanti, sono state rilevate gravi criticità dal punto di vista igienico sanitario e strutturale, tali da richiedere l’intervento immediato del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’A.S.L. di Latina che ha provveduto a sospendere l’attività.