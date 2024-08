Sanità | scippano un turista e scappano a bordo di scooter con targa clonata Due arresti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Arrestati due uomini per furto con strappo e ricettazione nel centro di Napoli Nella mattinata di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Duomo, sono stati avvicinati da un passante il quale ha segnalato loro che, pochi istanti prima, due soggetti adi unoavevano strappato delle collanine in oro ad un soggetto in via De Blasiis per poi scappare in direzione di via Foria.