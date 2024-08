Sanità deve essere priorità nella Legge di Bilancio secondo Fnomceo

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 30 agosto 2024), Anelli: “Il 90% degli italiani vuole darealla” «La posta in gioco è alta ed è la sopravvivenza del nostro Servizio sanitario nazionale. E a dirlo non siamo solo noi, ma i cittadini.l’ultimo Rapporto Censis-, presentato il mese scorso, otto italiani su dieci ne sono convinti: se in questi anni, nonostante i tagli e attraversando la più grande emergenza sanitaria dalla sua fondazione, il Servizio sanitario ha retto, lo siall’impegno straordinario dei medici e degli altri professionisti che lo hanno puntellato con sforzo individuale, in condizioni difficili e senza un ritorno economico adeguato».