Riccardo Guarnieri sempre più vicino al ritorno a UeD | lui e Mario si contendono Ida?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Uomini e Donne ha riaperto i battenti, almeno dal punto di vista delle registrazioni. Molti nodi sono già venuti al pettine, tuttavia, ci sono ancora numerose faccende che, invece, sono rimaste in sospeso. Tra di queste c’è soprattutto quella inerente il futuro diPlatano all’interno del programma. La donna si sta comportando in maniera criptica, anche sui social. Ad ogni modo, in queste ore sono trapelare delle indiscrezioni inerenti il possibilenel programma di. Ecco cosa è emerso. Quarto trono di Uomini e Donne in bilico: a chi andrà? IpotesiA Uomini e Donne sono stati presentati tre tronisti, tutti appartenenti alla categoria dei “giovani”.