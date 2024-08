Pietro Valente addio al farmacista-mecenate che volle farsi editore per cambiare l’immagine di Villaricca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) di Nico Pirozzilo era per professione;per vocazione. Basterebbero queste poche parole per raccontare quel che è stato, il fondatore della casa editrice “Cento Autori” e l’ideatore e finanziatore del premio per scrittori emergenti “Il Racconto nel cassetto” e di quello titolato ad “Antonio Ghirelli”. Una persona schiva e riservata, quasi allergica a telecamere e microfoni, dietro la quale si celava la tempra di un leone.L’aveva dimostrato quando, non ancora ventenne, aveva lasciato la natia Trentola per approdare a Milano, in cerca di un’occupazione, che non tardò molto ad arrivare. Da operaio alla SNIA Viscosa, il gigante della chimica, cominciò ad accarezzare l’idea di iscriversi all’Università. Alla laurea in farmacia ci arrivò sacrificando i “meglio anni della gioventù”.