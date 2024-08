Naomi Campbell si è sposata | ecco chi è il suo giovane marito FOTO

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 30 agosto 2024)si ècon Mohammed Al Turki, che oggi è ufficialmente suo. Ma cosa sappiamo di lui? Le indiscrezioni sono emerse grazie a Novella 2000 che ha sottolineato che la modella si sia unita in matrimonio al compagno Mohammed a bordo di un bellissimo yatch. La rivista di Roberto Alessi ha assicurato che il pettegolezzo sia vero e che le informazioni sono arrivate tramite una persona vicina alla coppia. Su Instagram, nel frattempo, arrivano lediinsieme a suo: le nozze fra lae Mohammed Al Turki si sono svolte in gran segreto, appunto a bordo di una barca extra lusso che si trovava al largo di Dubai. La fonte raggiunta da Novella 2000 ha inoltre raccontato che il look dei due sposi ha fatto grande scalpore La top model avrebbe indossato un abito di Dolce&Gabbana in pizzo nero, mentre lui uno smoking bianco, decisamente più estivo.