Medici di base l' accesso è difficile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ho notato che sempre più spesso c'è difficoltà ad avereal medico diin modo diretto. Quasi tutti i dottori di famiglia hanno istituito un'agenda di appuntamenti con orari definiti e tempi di visita contingentati. Talvolta è anchepoter averead un semplice colloquio perché viene chiesta una mail o un messaggio su whatsapp. La facciamo tanto lunga con lana di prossimità poi ci si accorge che è diventato piùil contatto diretto con il primo baluardo e cioè il medico di famiglia. Una volta non era così. Roberto G. Dondi Risponde Beppe Boni Prima con siderazione: ormai è consuetudine diffusa che per una visita dal medico dibisogna fissare un appuntamento. In ogni caso però il dottore non può comunque rifiutarsi di ricevere un paziente se questo si presenta in ambulatorio per una urgenza senza appuntamento.