LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | Disabato agguanta il bronzo nella 10 km di marcia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:23 E’ iniziata nel modo migliore per i colori azzurri la penultima giornata deiunder 20 didi Lima. Giuseppeha ottenuto la medaglia di10 km diresistendo sul rettilineo finale al rientro dell’australiano Isaac Beacroft. 17:19 Nel decathlon continua il percorso trionfale di Tomas Jarvinen. Il ceco guida anche la gara del lancio del disco con la misura di 45.93. 17:1510 km dimaschile Alessio Coppola ha chiuso al 15° posto con il crono complessivo di 41:36.11. Tra poco meno di dieci minuti al via la gara femminile con Michelle Cantò e Giulia Gabriele a rappresentare l’Italia. 17:11 31.92 per Tommaso Franzè siglato al primo tentativo nel lancio del disco del decathlon. L’azzurro è ultimo nel gruppo A.