Il Pontedera in 10 ci prova fino all’ultimo Ko al ‘Mannucci’ contro la Ternana

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Ilsi fa male da solo (in dieci per quasi un’ora) ma esce a testa alta dal confronto con la, che vince 2-1 ma soffre in un finale concitatissimo. Rispetto alla vittoria di Legnago, Agostini cambia tre elementi dell’undici iniziale: due in difesa (Martinelli e Guidi, tornato disponibile) e uno a centrocampo (Van Ransbeeck, autore, da subentrato, del momentaneo 2-2 in Veneto). La, che su questo campo mancava dall’ottobre del 1996 e sostenuta da 200 tifosi, indossa subito la veste da favorita pigiando sull’acceleratore e nel primo quarto d’ora per i granata c’è solo la fase difensiva. La mole degli umbri produce comunque un solo brivido, anche se grande così, quando Cicerelli due passi fuori l’area piccola di Calvani scarica il sinistrola traversa (13’).