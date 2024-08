Fiamme in un impianto di smaltimento della carta a Terranuova Bracciolini

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 30 agosto 2024)– Grave incendio nella notte fra il 29 e il 30 agosto in un’azienda diche tratta lo. In via Ganghereto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo e lehanno coinvolto una gran quantità di materiale facilmente infiammabile. Sul posto anche il funzionario di guardia, oltre a uomini e mezzi dai comandi di Firenze e Prato, per un totale di 25 unità e 12 mezzi dei vigili del fuoco. L’intervento è durato per tutta la mattina del 30 agosto. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte.