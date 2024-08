Divieto di abbruciamento prorogato in regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) È statofino al prossimo 15 settembre ilassoluto didi residui vegetali agricoli e forestali in Toscana. Considerato il perdurare delle alte temperature e dell’estate siccitosa, spiega la, "slitta dunque di quindici giorni il termine, previsto per il 31 agosto del periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi. Le previsioni meteo a medio termine elaborate dal consorzio Lamma forniscono infatti indicazioni su probabili prevalenti condizioni di alta pressione con tempo stabile e temperature generalmente al di sopra dei valori medi fino almeno alla prima settimana di settembre". La mancata osservanza delle norme di prevenzione, si ricorda, "comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia.