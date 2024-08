Diablo IV si prepara a testare le novità in vista di Vessel of Hatred

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dal 4 all’11 settembre sarà disponibile il prossimo Reame Pubblico di Prova (PTR) diIV. In questo PTR saranno disponibili aggiornamenti alla progressione dei personaggi che rivoluzioneranno tutto il gioco, come avevano fatto in precedenza gli aggiornamenti al bottino della Stagione 4. Sono compresi aggiornamenti al sistema di Eccellenza, nuove difficoltà, nuove abilità attive e passive per le classi, l’introduzione delle Parole Runiche e uno strumento per la Ricerca dei Gruppi. Nell’ultima Chiacchierata intorno al fuoco, presente qui sotto, il direttore associato della community Adam Fletcher, il capo progettista di gioco Colin Finer, la progettista dei sistemi Aislyn Hall e i progettisti di gioco Charles Dunn e Jeevun Sidhu si sono riuniti per parlare in anteprima dei contenuti del Reame Pubblico di Prova.