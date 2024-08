Di Giovedì Sere d' Estate a Lucignano formula vincente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Arezzo, 30 agosto 2024 – Si è conclusa ieri sera, con l’evento "Luci Park", la rassegna estiva "Did'", che ha animato “Uno dei Borghi più belli d’Italia” durante il periodo estivo. La serie di appuntamenti, che ha visto la partecipazione entusiasta di residenti e turisti, ha rappresentato un vero e proprio viaggio tra tradizione, cultura e divertimento, facendo risplendere i luoghi più caratteristici di. Il programma del cartellone estivo lucignanese, declinato per le più svariate preferenze, ha proposto serate di teatro, concerti, spettacoli, folklore, performance, sempre accompagnate da eccellenze enogastronomiche del territorio. Uno degli eventi di maggior rilievo è stata la cena in piazza del 10 agosto scorso, che ha trasformato il centro storico in un elegantissimo convivio all’aperto.