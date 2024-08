Dal Lask ai The New Saints | conosciamo le avversarie della Fiorentina in Conference League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Firenze, 30 agosto 2024 - Sorteggio svolto e pericoli evitati per quanto riguarda la, che da Montecarlo raccoglie così solo buone notizie. Dopo la faticaccia di giovedì sera contro la Puskas Akademia si è capito che avversari morbidi non ce ne sono, ma intanto evitare squadre come Chelsea o Betis Siviglia era importante. E così è stato. Ricordiamo che non sono note le date e l'ordine col quale verranno disputate le partite. La Uefa comunicherà tutto soltanto domattina.(AUSTRIA) Dall'urna 1, quella che erae delle altre teste di serie, è venuto fuori il, società calcistica austriaca con sede a Pasching e reduce dalla retrocessione dall'Europa. Ha perso infatti il playoff con l'Fcsb (ex Steaua Bucarest).