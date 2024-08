Cerveteri sul palco dell’Etruria Eco Festival arriva Matthew Lee

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Prosegue a gonfie vele l’estate diLee. L’artista pesarese e la sua band sono attesi in tutta la penisola – e non solo – con una lunga serie di live ed eventi imperdibili. L’appuntamento con il “The Prince of rock’n’roll Tour 2024” è per domenica1settembre a, in occasione della 18°edizioneEco, alle ore 22 in Piazza Santa Maria. Organizzato dall’associazione Studio 111, l’Etruria Ecoè una delle realtà musicali più importanti del centro Italia. Vincitrice del premio “Migliord’Italia” assegnato dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, in questi anni ha ospitato i più importanti artisti del panorama nazionale. Scopo delè utilizzare la musica e l’arte per promuovere le buone pratiche di ecosostenibilità.