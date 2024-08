Bonus bebè per farmacisti mille euro esentasse | come fare domanda

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dal 16 settembre 2024, iitaliani iscritti all’Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza) potranno beneficiare di un nuovo sostegno economico pensato per agevolare le famiglie in crescita. Si tratta deldedicato ai professionisti del settore farmaceutico, una misura che intende alleggerire il carico finanziario legato alla nascita, all’adozione o all’affidamento preadottivo di un bambino. Un sostegno concreto per ineogenitori L’Enpaf, Ente di previdenza dei, ha destinato un fondo di 600.000per finanziare questo, che rappresenta un aiuto prezioso per le famiglie deiin un momento delicatoquello dell’arrivo di un nuovo membro in famiglia.