Atalanta l’analisi delle otto sfidanti | le regine di Spagna la sorpresa di Germania E occhio all’Arsenal

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024) BARCELLONA Un’estate di enorme difficoltà, tra tesseramenti mancati e trasferimenti obbligati: l’unica aggiunta significativa del Barcellona è stata quella di Dani Olmo, tesserato soltanto dopo aver concluso diverse cessioni pesanti (Gündogan in primis), ma il nuovo allenatore Hansi Flick sta facendo i conti con una terribile serie di infortuni che lo hanno privato dei talenti cristallini di Gavi (2004) e Bernal (2007), ma anche perni come Araujo e De Jong. I punti fermi restano le giovani stelle cresciute in casa come Lamine Yamal e Cubarsì, entrambi del 2007, oltre ovviamente a Robert Lewandowski (campione d’Europa al Bayern con Flick nel 2020) davanti, a Koundé in difesa, Pedri a centrocampo e Ter Stegen tra i pali. Precedenti? Non ce ne sono. Sarà una storica prima volta. Gasperini li voleva e li ha ottenuti.