America’s Cup Luna Rossa conquista primo punto in Louis Vuitton Cup

(Di venerdì 30 agosto 2024) (Adnkronos) –peroggi nella prima giornata diCup, la serie di regate che decideranno chi dovrà sfidare New Zealand per laCup 2024. Dopo la sconfitta ininfluente contro i kiwi, il team tricolore ha superato in scioltezza quello francese di Orient Express, che oggi aveva mostrato per la prima volta competitività battendo gli svizzeri di Alinghi, dopo aver perso tutte le regate preliminari. Dopo le schermaglie iniziali,prende in mano la situazione e si porta in testa aumentando progressivamente il vantaggio che alla prima boa è di oltre 250 metri. Nel quarto bastone si è oltre i 500.mantiene velocità fino a girare l’ultima boa con oltre 400 metri di vantaggio, che aumenta a oltre 600 nel lato finale.taglia il traguardo con 1’24” di vantaggio.